2020-07-03T15:56:19+03:00
Спорт

Московский ЦСКА признан чемпионом России по хоккею

Такое решение приняла Федерация хоккея России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: cska-hockey.ruФото: cska-hockey.ru
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Федерация хоккея России признала московский ЦСКА чемпионом страны сезона–2019/2020.

Сезон из-за пандемии коронавируса был "усеченным", массовые и спортивные мероприятия отменены, чтобы не допустить распространение Covid-19. Поэтому решение принимали на основании тех игр, что состоялись до пандемии: ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ. В плей-офф вышел в полуфинал Западной конференции.

- ЦСКА готовился к полноценному сезону, но, к сожалению, пандемия приостановила поход за вторым Кубком Гагарина. С пониманием относимся к этому чемпионству и очень довольны и рады, потому что клуб это заслужил,- сказал президент клуба Игорь Есмантович, его слова приводят РИА Новости.

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов считает решение справедливым. В интервью ТАСС он сказал, что "такое решение давно напрашивалось".

Петербургский СКА стал вице-чемпионом России по хоккею сезона 2019/20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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