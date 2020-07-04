Белый дом решил проверить чиновников Пентагона на лояльность Трампу

4 Июль 2020 2020-07-04T03:24:43+03:00

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Вашингтонская администрация решила проверить назначенных президентом США чиновников Пентагона на лояльность по отношению к нынешнему главе государства. Со следующей недели Белый дом намерен начать проводить беседы с сотрудниками министерства обороны США, во время которых предполагается обсудить их планы после 2021 года, когда Дональд Трамп, возможно, уже будет переизбран на второй срок.

Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в президентской администрации. Как утверждают собеседники издания, в среду Белый дом направил в американское военное ведомство письмо с предложением провести встречи с сотрудниками Пентагона, которые станут для них «возможностью обсудить свою карьеру и интересы на 2021 год и последующий период».

Отмечается, что беседы будут недолгими, не больше получаса, однако они могут привести к увольнениям тех, кого в Белом доме сочтут нелояльными Трампу.

Предположительно, позже такие же беседы проведут с работниками госдепартамента и министерства внутренней безопасности. Журнал подчеркивает, что ни один из президентов США ранее подобных действий не предпринимал.

ИСТОЧНИК KP.RU