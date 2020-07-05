У нескольких охранников Пенса подозревают коронавирус

5 Июль 2020 2020-07-05T01:36:06+03:00

По крайней мере тест одного из них показал положительный результат на COVID-19

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У нескольких сотрудников секретной службы, которые должны были сопровождать вице-президента США Майка Пенса во время его поездки в Аризону на этой неделе, заподозрили коронавирус.

Десять охранников пришлось заменить на других из-за того, что у них были замечены симптомы заболевания COVID-19, причем тест по крайней мере одного из них положительный результат на коронавирусную инфекцию. Об этом газете The Washington Post на условиях анонимности сообщили «два высокопоставленных чиновника» из вашингтонской администрации.

Правда, изданию The Hill в Секретной службе США, занимающейся охраной первых лиц Америки, эту информацию подтверждать отказались. Сообщили только, что здоровье и безопасность сотрудников и их семей «остаются приоритетными» для службы. Пресс-секретарь Пенса тоже не подтвердил и не опроверг данные Washington Post, упрекнув газету в любви к «ненужным американцам историям». Дескать, лучше бы освещала усилия властей по борьбе с коронавирусом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что COVID-19 выявлен у двух работников офиса вице-президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU