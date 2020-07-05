2020-07-05T01:36:06+03:00
Коронавирус Covid-19

У нескольких охранников Пенса подозревают коронавирус

По крайней мере тест одного из них показал положительный результат на COVID-19
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Вице-президент США Майк Пенс в окружении сотрудников секретной службыВице-президент США Майк Пенс в окружении сотрудников секретной службыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

У нескольких сотрудников секретной службы, которые должны были сопровождать вице-президента США Майка Пенса во время его поездки в Аризону на этой неделе, заподозрили коронавирус.

Десять охранников пришлось заменить на других из-за того, что у них были замечены симптомы заболевания COVID-19, причем тест по крайней мере одного из них положительный результат на коронавирусную инфекцию. Об этом газете The Washington Post на условиях анонимности сообщили «два высокопоставленных чиновника» из вашингтонской администрации.

Правда, изданию The Hill в Секретной службе США, занимающейся охраной первых лиц Америки, эту информацию подтверждать отказались. Сообщили только, что здоровье и безопасность сотрудников и их семей «остаются приоритетными» для службы. Пресс-секретарь Пенса тоже не подтвердил и не опроверг данные Washington Post, упрекнув газету в любви к «ненужным американцам историям». Дескать, лучше бы освещала усилия властей по борьбе с коронавирусом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что COVID-19 выявлен у двух работников офиса вице-президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Совфеде объяснили, почему Россия имеет право выдвигать требования к Украине
Запуск американской ракеты Electron оказался неудачным
Пожар на фабрике в Баку локализован, пострадали шесть человек
В Австрии убили россиянина, предполагаемый убийца задержан
У нескольких охранников Пенса подозревают коронавирус
Иран подал на США в Международный суд из-за «бесчеловечных» санкций
При разгоне вечеринки в Лондоне пострадали 11 полицейских
Times: Подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю
Пожар на фабрике в Баку: пострадали четверо спасателей
За сутки в Москве скончались 24 пациента с коронавирусом
Во время беспорядков из-за убийства певца в Эфиопии погибли 166 человек
Американка установила новый мировой рекорд по поеданию хот-догов
Российский космонавт сфотографировал с борта МКС ярчайшую за семь лет комету
ВОЗ прекратила испытания трех лекарств для лечения от коронавируса
Далай-лама пообещал прожить до 113 лет
Тело российского военного нашли на съемной квартире в Армении
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
МИД призвал не уведомивших о возвращении на родину россиян вернуть деньги
В Верховной раде заявили о необходимости изменить закон о языке
"Тамбов" победил "Спартак" в Москве со счетом 3:2, дважды проигрывая по ходу матча
Россия ответила на отказ Турции признать Крым
"Сельта" сыграла вничью 1:1 с "Бетисом" в чемпионате Испании, Смолов ушел с поля без гола
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Борнмут" 5:2 в чемпионате Англии и вышел на 4 место в таблице
В Самаре в 2020 году откроют современный центр фехтования
Глава ГИБДД: смертность на платных трассах достигнет нуля к 2024 году
"Динамо" проиграло тульскому "Арсеналу" 0:1 на своем поле