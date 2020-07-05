Продолжает учить русский: Орейро на карантине сняла первое видео в инстаграм

5 Июль 2020 2020-07-05T14:48:33+03:00

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Актриса латиноамериканских сериалов «Дикий Ангел» и «Дикая Роза» стала пользователем популярной сети «Инстаграм». Как отмечает сама Орейро, она сделала это по настоянию поклонников и от скуки на карантине. Наталья уже опубликовала первое видео, и что примечательно, с русскими субтитрами.

«Я уже поела, прибралась, почитала. Снова поела, снова прибралась, снова почитала. И я спрашиваю себя, что же я еще могу сделать во время этого карантина? А, может, мне создать Instagram?» — написала звезда.

В ролике Орейро убирается в своей квартире и спрашивает, чем же ей еще заняться дома пока она находится «в заточении».

Спустя семь часов после выхода ее первой публикации у актрисы появилось 22,8 тысячи подписчиков. Поклонники звезды очень обрадовались ее появлению в соцсети. Под первым постом «Дикого ангела» уже около 2 тысяч приветственных комментариев.

«Наконец-то! С Вами будет веселее», «Вот так новость! Мы очень рады», «Я просто обожаю тебя», - написали фоловеры.

У Наталии Орейро много поклонников по всему, в том числе и в РФ. Да и сама актриса ни раз отмечала, что очень любит русских и хотела бы иметь дом в России. Наталия подала документы на получение российского гражданства в июне 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788787" frameborder="0"></iframe> Актриса Наталья Орейро завела аккаунт в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU