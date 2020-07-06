Минфин планирует расширить льготную ипотеку для многодетных семей
В Госдуме считают, что ипотечное кредитование должно стать доступнее для населения
Минфин готовит законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство финансов России готовит проект поправок в федеральный закон, которые расширят льготную ипотеку для многодетных семей.
- Может идти о новых целях льготных кредитов, таких как строительство индивидуального жилья, покупка недостроенного или которому требуется ремонт, - сказано в публикации газеты "Известия" со ссылкой на Минфин.
ИСТОЧНИК KP.RU