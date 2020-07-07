Врач рассказала, как чувствуют себя добровольцы после испытания вакцины от коронавируса

7 Июль 2020 2020-07-07T05:18:04+03:00

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Добровольцы испытали вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, у них проявилась реакция на препарат, которая держалась не более суток. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

По словам врача, все испытуемые чувствуют себя хорошо. Клинические испытания сыворотки от covid-19 начались в университете еще в середине июня.

- На данный момент самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб у них нет, все жизненно важные функции в норме, - цитирует слова врача РИА Новости.

Напомним, первой группе испытуемых препарат препарат был введен примерно три недели назад, а второй - около двух недель назад.

ИСТОЧНИК KP.RU