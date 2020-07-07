2020-07-07T06:58:54+03:00
Общество

Названы самые высокооплачиваемые работы на "удаленке"

Эксперты выяснили, в какой отрасли больше всего платят
Юлия КЕКОВА
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Названы самые высокооплачиваемые работы на "удаленке"Названы самые высокооплачиваемые работы на "удаленке"Фото: Shutterstock
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Специалисты выяснили, в какой сфере самые высокооплачиваемые работы при возможности выполнения задач по "удаленке".

Согласно проведенному исследованию, самую большую зарплату в России могут получать главные бухгалтеры. Сумма заработка за месяц достигает 250 тысяч рублей, говорится в отчете сервиса подбора персонала Работа.ру, пишут РИА Новости.

Как поясняют авторы анализа, речь идет о должности главного бухгалтера в небольшой компании или фирме, которая работает с b2b-сегментом.

- Одними из главных требований являются профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой, - говорится в сообщении.

Второе место по уровню заработка на "удаленке" отведено переводчику с английского языка. Доход у такого сотрудника может варьироваться от 150 до 200 тысяч рублей, а итоговый заработок во многом будет зависеть от количества выполненных заказов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Названы самые высокооплачиваемые работы на "удаленке"
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