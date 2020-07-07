Иностранных студентов выдворят из США, если осенью занятия переведут в онлайн

7 Июль 2020 2020-07-07T11:16:49+03:00

Визы на обучение по таким программам обучения американские власти выдавать не будут

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В США ввели новые правила въезда и нахождения в стране для иностранных студентов. Если их программы обучения предусматривают заочную форму, то есть проходят онлайн, или такие правила обучения ввели в вузе в связи с пандемией, то находиться в штатах им запрещено.

- Студенты, обладающие неиммиграционными визами F-1 и М-1, посещающие учебные заведения, полностью работающие в режиме онлайн, не могут взять полный онлайн-курс и оставаться в США,- сказано в сообщении Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Виза типа F-1 выдают тем, кто будет изучать язык на языковых курсах, а также участникам программы обучения в академических учебных заведениях США. Визы М-1 - студенческая виза для иностранцев, которые обучаются по неакадемическим программам или программам профессионального обучения.

Студентам предложили перевестись на очный формат обучения. Вопрос еще и в том, как студенты вернутся домой, если границы закрыты:

- Главная проблема в том, что существуют ограничения на поездки, и студенты не могут поехать домой, так что же им тогда делать?- сказала CNN Тереза Кардинал Браун, директор по иммиграции и трансграничной политике.

Новые правила связаны с тем, что в штатах на фоне первой волны снятия режима самоизоляции, начался рост числа случаев заражения коронавирусом- за минувшие сутки 44 953 новых случаях инфицирования и 325 новых случаях смерти.

В США на фоне роста числа зараженных 24 штата приостановили планы по снятию блокировки.

ИСТОЧНИК KP.RU