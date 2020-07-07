2020-07-07T21:59:43+03:00
Общество

Прокуратура потребовала 15 лет строгого режима для главы карельского «Мемориала» Дмитриева

Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии и незаконном хранении частей оружия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Руководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев _ Фото - Игорь Подгорный ТАССРуководитель карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев _ Фото - Игорь Подгорный ТАСС
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Представители прокуратуры потребовал 15 лет колонии для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери, а также издевательствами над ней и незаконном хранении частей оружия. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

«15 лет строгого режима», - ответил адвокат на вопрос о сроке, который просит обвинение.

По словам защитника, в прениях, которые состоялись во вторник, 7 июля, принял участие сам обвиняемый и продолжил выступать с речью в среду, 8 июля.

Напомним, в 2012 году Дмитриев удочерил 8-летнюю школьницу, с которой прожил до своего задержания в декабре 2016 года. В его компьютере нашли фотографии обнаженной девочки. Сам обвиняемый наличие снимков не отрицал, но пояснил, что делал фото раз в месяц, чтобы следить за физическим развитием дочери, а кадры показывал врачам.

История получила широкий резонанс в январе 2018 года, когда Дмитриева выпустили из СИЗО, а в апреле Петрозаводский суд не увидел порнографии в снимках и оправдал обвиняемого. Однако прокуратура обжаловала это судебное решение. Верховный суд Карелии отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. При этом силовики к тому времени заявили о новых преступлениях Дмитриева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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