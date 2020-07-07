Бастрыкин поблагодарил следователей за работу на голосовании по поправкам в Конституцию

7 Июль 2020 2020-07-07T21:39:37+03:00

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание посредством видео-конференц-связи с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства, региональных следственных органов и образовательных учреждений СК России.

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся результатов работы в период голосования по поправкам в Конституцию России и приемной кампании в ведомственных образовательных организациях, а также хода работы по созданию судебно-экспертного учреждения СК России.

Александр Бастрыкин поблагодарил подчиненных за работу в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации: "В результате хорошо организованного и слаженного взаимодействия с избирательными комиссиями, органами прокуратуры, подразделениями МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардии, другими органами государственной власти и органами местного самоуправления удалось обеспечить безопасность этого важнейшего для страны мероприятия".

По словам председателя СК России заблаговременно были введены усиленные дежурства сотрудников, образованы межведомственные следственно-оперативные группы для расследования возможных преступлений, связанных с нарушением избирательных прав, противоправной агитационной деятельностью, провокациями на избирательных участках, несанкционированными протестными акциями.

- Многочисленных нарушений зафиксировано не было, а усиленное дежурство и оперативный обмен информацией позволили СК России своевременно реагировать на отдельные единичные инциденты. В итоге в следственные органы СК России поступило 20 сообщений о нарушениях в ходе подготовки и проведения общероссийского голосования, по которым организованы процессуальные проверки. - отметил Бастрыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU