Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины, считает специалист

7 Июль 2020 2020-07-07T21:40:38+03:00

По словам ученого, для завершения пандемии необходимо, чтобы 60 процентов населения приобрело иммунитет

Изменить размер текста: A A

Пандемия коронавируса в мире может завершиться до появления вакцины. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США Константин Чумаков, указав на угасание темпов распространения инфекции в Соединённых Штатах и других странах с изначально высоким уровнем заболеваемости.

По его словам, для того чтобы эпидемия закончилась или, по крайней мере, стала спадать, необходимо, чтобы примерно 60 процентов населения приобрело иммунитет

Эксперт назвал 60 процентов приблизительной величиной, при расчете которой не учитываются различия в восприимчивости людей к вирусу. «Те штаты [США], которые уже прошли через эту волну, в них репродуктивное число меньше единицы. Это означает, что у них заболеваемость загасает. В то время как остальные штаты пока еще находятся на подъеме», - уточнил эксперт

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 11,4 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 535 тыс. летальных исходов среди инфицированных

ИСТОЧНИК KP.RU