2020-07-08T01:11:06+03:00
В мире

На Украине полиция задержала двух россиян

Граждан РФ подозреваются в подготовке серии тяжких преступлений
Юлия КЕКОВА
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На Украине полиция задержала двух россиянНа Украине полиция задержала двух россиянФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Украине сотрудники правоохранительные органы задержали двух граждан России. Спецоперация по их задержанию проходила в Киеве.

Сообщается, что россиян подозревают в планировании серии тяжких преступлений. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

- Оперативники управления стратегических расследований получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане РФ, которые планируют серию тяжких преступлений. 7 июля двое мужчин были задержали в Шевченковском районе украинской столицы, - говорится в сообщении.

Также в полиции считают, что задержанные "оказались членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и принимали участие в военных конфликтах на территориях разных стран".

На данный момент украинская сторона подготавливает все необходимые документы для "принудительного выдворения задержанных за пределы государства", пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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