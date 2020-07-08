Топ-5 мест, где проще всего подхватить коронавирус

8 Июль 2020 2020-07-08T09:22:58+03:00

Названы пять мест, где риск заразиться коронавирусом выше Фото: Михаил ПАТЛИС

Ученые предупреждают, что многие из них уже полны людей

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Ученые напоминают: отмена ограничений по коронавирусу вовсе не гарантирует безопасность. А это значит, что подхватить вирус может каждый. Есть потенциально опасные места, где риск заражения выше. На первом месте — любые плохо проветриваемые помещения.

- Не важно, что это за помещение, важно, как в нем работает вентиляция, - комментирует «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. – воздух циркулирует плохо, риск выше.

Вторая строчка рейтинга опасности у мест, где люди близко контактируют друг с другом: общественный транспорт, аптеки, магазины.

На третьей позиции расположились бары, рестораны и клубы, в которых проходят различные вечеринки.

Четвертая строчка у культовых сооружений, подхватить «корону» можно во время богослужения.

Пятая позиция у театров, фитнес-клубов, площадках для конференция. То есть, вес те места, где люди ведут себя активно.

Отдельно стоит выделить стоматологические кабинеты. При лечении зубов образуется огромное количество аэрозольных капель, в которых могут присутствовать частицы патогена.

- Трибуны стадионов не менее опасны. Болельщики кричат, обнимаются после гола, скандируют речевки, - сообщил "Известиям" интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Роман Комнов. – Караоке тоже несет угрозу, из рук в руки переходит один микрофон.

Ранее ученый объяснил, почему одни люди заболевают коронавирусом, а к другим болезнь "не цепляется". Все дело в типе ДНК человека, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU