В деле о золоте скифов поставлена под сомнение объективность судьи

8 Июль 2020 2020-07-08T10:56:33+03:00

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В деле о скифском золоте вновь поставили под сомнение объективность одного из судей. Из-за этого в настоящее врем до сих пор не определена дата вынесения решения по делу, а также дата следующих слушаний, сообщила ТАСС представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

- Сейчас дата вынесения решения не определена, поскольку в отношении одного из судей вновь затребован отвод, - рассказала представитель.

По ее словам, слушания по делу пройдет примерно через две-три недели, рассмотрением будет заниматься Апелляционный суд Амстердама. О каком именно из трех судей, которые рассматривали дело о золоте, идет речь, Мелисса Зейлстра не уточнила.

Первый раз объективность судьи Оранье по данному расследованию была поставлена под сомнение в прошлом году со стороны Украины. В качестве основания для отвода специалисты привели тот факт, что десять лет назад судья представлял интересы компании из России "Промнефтьстрой" в деле ЮКОСа и работал с правозащитниками Робом Мейером и Мариэль Коппенол-Лафорс, которые теперь защищают интересы музеев Крыма в деле о золоте скифов. Суд Гааги однако отклонил это требования, не видя убедительных указаний на предвзятое отношение судьи к Украине.

Напомним, что скифское золото – это коллекция из более двух тысяч экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая проходила шесть лет назад в Амстердаме. Сложности возникли после того, как в марте 2014 Крым воссоединился с Украиной, а о своих правах на золото заявили представители Украины. Из-за этого Университет Амстердама, курирующий работу музея, не выдал ценности ни одной из сторон и дожидается урегулирования вопроса в суде.

В 2016 амстердамский суд решил отдать золото Украине, в связи с чем крымский (а значит российские) музеи подали апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU