2020-07-08T18:33:34+03:00
Общество

В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны

Губернатор планировал открыть с 15 июня парки аттракционов и пляжи
Юлия САЛЬНИКОВА
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Жители региона смогут ходить в кафе - заведения начнут работу в прежнем режиме в конце месяцаЖители региона смогут ходить в кафе - заведения начнут работу в прежнем режиме в конце месяцаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Подмосковье открывает кафе и рестораны 25 июля - постановление об этом подписано губернатором Андреем Воробьевым 8 июля.

Региональные власти рассчитывали снять запрет на неделю раньше:

- Наша задача - к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача, - сказал Воробьев в программе "Вести" на канале "Россия-1".

Напомним, летние веранды кафе и ресторанов открылись в Московской области с 12 июня. С июля жители смогли посещать различные спортивные секции, в том числе и фитнес-клубы.

За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 194 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число инфицированных достигло 59 716 человек. Погибли 970, а выздоровели больше 39 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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