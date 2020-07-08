Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: братья Миранчуки начнут игру у "Локо" с первых минут

8 Июль 2020 2020-07-08T19:45:36+03:00

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В среду, 8 июля, в Москве на стадионе "Открытие Арена" пройдет матч 27 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Спартак" принимает на своем поле "Локомотив" и вот гости встречи сказали, кем начнут поединок в Тушино. Братья Миранчуки у "Локо" - в стартовом составе, португалец Эдер - в атаке.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Куликов, Магкеев, Мариу, Эдер.

В запасе у "Локомотива" на эту игру остались: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Черный, Идову, Мухин М., Титков, Рыбчинский, Тугарев, Жемалетдинов, Агеев, Сулейманов.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Локомотив". Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:30 по московскому времени. Для "Спартака" важна победа в этой игре ради участия в еврокубках на будущий сезон, а у "Локо" на кону участие в групповом этапе Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU