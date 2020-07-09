2020-07-09T11:00:08+03:00
Политика

Медведев рассказал, как принимал решение о повышении пенсионного возраста

По его словам, кабмин готовил много «непопулярных решений», которые потом были убраны в стол [видео, эксклюзив kp.ru]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Решение по пенсионной реформе далось тяжело. Фото: Екатерина ШтукинаРешение по пенсионной реформе далось тяжело. Фото: Екатерина Штукина
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Самыми сложными моментами в своей работе на посту премьера Дмитрий Медведев назвал борьбу с экономическими кризисами. Об этом заместитель председателя Совета безопасности рассказал журналистам «Комсомольской правды» в интервью, опубликованном на kp.ru . По его словам, работа премьера — сложная, «постоянно что-нибудь для происходит». Например, сейчас кабмину приходится разбираться с низкими ценами на энергоносители и коронавирусом.

- А некоторое время назад, когда я был председателем правительства, - цены на энергоносители, которые тоже вместе с другим сырьем ушли вниз, и санкции, введенные в отношении нашей страны, - сказал Медведев.

Те времена он назвал сложными.

- Мы рассматривали очень разные сценарии, подчас драматические для нашей экономики. Готовили решения, которые клали в стол и потом не доставали, поскольку ситуация развивалась несколько иным путем, - признался Медведев.

По его словам, он много читает обращений от россиян в свой адрес.

- Да, пишут, была стабильность в экономике, как хорошо было. А с другой стороны, вспоминают эпизоды, касающиеся пенсионной реформы, - заметил Медведев. Уточнив, что это решение было для него тяжелым.

Напомним, о повышении пенсионного возраста Медведев объявил в 2018 году. Реформу было решено провести пошагово: начать с 2019 года и достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. Медведев назвал эту меру необходимой и пообещал, что она позволит направить дополнительные средства на индексацию пенсий. После принятия поправок к Конституции, ежегодная индексация пенсий теперь закреплена в основном законе страны.

Дмитрий Медведев: «Пенсионную реформу мне припоминают до сих пор».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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