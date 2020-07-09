Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве

9 Июль 2020 2020-07-09T15:32:17+03:00

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Эксперты сходятся во мнении, что погода на планете постепенно меняется. Свидетельством этому могут быть аномальная жара, проливные дожди с ураганами и даже смерчи. Редкое природное явление 8 июля заметили жители Новороссийска.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд поясняет, что даже для южных регионов нашей страны смерчи – это редкость. Их фиксируют раз в год, не чаще.

Смерч заметили жители Новороссийска. ФОТО: https://twitter.com/new_kuban/status/1280817053285441541

А вот в Институте физики и атмосферы РАН приводят другие данные – многие облака могли бы перерасти в смерч, но благодаря циркуляции воздуха этого не происходит. Например, огромное облако, которое недавно заметили в Орехово-Зуево так и осталось на уровне облака-воронки, не достигшем земли. В противном случае разрушений не избежать.

Для того, чтобы над Москвой пронесся смерч, должны совпасть несколько условий: подъем теплого влажного воздуха наверх, быстрое снижение температуры с высотой, и резкое направление скорости и движения ветра.

- В середине недели были подходящие условия для этого. И не только для смерчей, но и крупного града, шквалистого ветра. Когда стоит жаркая погода, а потом происходит некоторое охлаждение — это благоприятное условие для появления экстремальных явлений, - пояснил сайту mk.ru сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульскй.

ИСТОЧНИК KP.RU