Эксперты объяснили, возможны ли смерчи в Москве
Эксперты сходятся во мнении, что погода на планете постепенно меняется. Свидетельством этому могут быть аномальная жара, проливные дожди с ураганами и даже смерчи. Редкое природное явление 8 июля заметили жители Новороссийска.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд поясняет, что даже для южных регионов нашей страны смерчи – это редкость. Их фиксируют раз в год, не чаще.
Смерч заметили жители Новороссийска. ФОТО: https://twitter.com/new_kuban/status/1280817053285441541
А вот в Институте физики и атмосферы РАН приводят другие данные – многие облака могли бы перерасти в смерч, но благодаря циркуляции воздуха этого не происходит. Например, огромное облако, которое недавно заметили в Орехово-Зуево так и осталось на уровне облака-воронки, не достигшем земли. В противном случае разрушений не избежать.
Для того, чтобы над Москвой пронесся смерч, должны совпасть несколько условий: подъем теплого влажного воздуха наверх, быстрое снижение температуры с высотой, и резкое направление скорости и движения ветра.
- В середине недели были подходящие условия для этого. И не только для смерчей, но и крупного града, шквалистого ветра. Когда стоит жаркая погода, а потом происходит некоторое охлаждение — это благоприятное условие для появления экстремальных явлений, - пояснил сайту mk.ru сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульскй.
ИСТОЧНИК KP.RU