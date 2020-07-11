ЧП в Нижнем Новгороде: в жилом доме взорвался газ, пострадали три человека
Ранним утром в субботу, 11 июля, в одном из жилых домов в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, в результате пострадали три человека. После взрыва вспыхнул пожар, его потушили около половины шестого утра.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, ЧП случилось в девятиэтажном четырехподъездном панельном доме, расположенном по адресу: улица Краснодонцев, д. №17. Сообщается, что взрыв произошел в квартире на шестом этаже. Эвакуированы 124 человека, спасены одиннадцать.
Взрыв газа произошел в квартире на шестом этаже девятиэтажки. Фото: МЧС России
«Взрыв газовоздушной смеси в квартире на шестом этаже девятиэтажного четырехподъездного панельного жилого дома с возгоранием», - говорится в сообщении МЧС.
В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между шестым и седьмым этажами, а также нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Общая площадь возгорания составила около десяти квадратных метров.
«05:28 – ликвидация последствий пожара. Спасены одиннадцать человек», - уточнили в пресс-службе МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU