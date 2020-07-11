США разочаровались из-за решения вернуть собору Святой Софии статус мечети

11 Июль 2020 2020-07-11T17:14:11+03:00

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Представители Соединенных Штатов разочаровались из-за решения турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом в субботу, 11 июля, пишет издание The Hill, ссылаясь на государственный департамент США.

Пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус напомнила, что здание собора Святой Софии – это важная часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторические места Стамбула» в связи с признанием экспертами богатой и многокультурной истории храма.

- Понимает, что правительство Турции все еще привержено сохранению доступа к собору Святой Софии для всех посетителей. Штаты с нетерпением ожидают услышать о планах Турции по дальнейшему управлению собором Святой Софии для обеспечения его доступности всем посетителям, - отметила пресс-секретарь ведомства.

Напомним, что против изменения статуса храма выступала и Русская православная церковь. Ее представители отметили, что выражали обеспокоенность возможным превращением собора в мечеть, однако власти Стамбула их не послушали, что может привести к дальнейшим разногласиям.

ИСТОЧНИК KP.RU