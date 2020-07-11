Настоящий «Капитан Америка» погиб

11 Июль 2020 2020-07-11T20:47:41+03:00

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Старший сержант спецназа американских войск Эндрю Кристиан Маркезано, известный общественности и сослуживцем по прозвищу «Капитан Америка» в начале этой недели покончил жизнь самоубийством. Об этом в субботу, 11 июля, пишет издание Daily Mail.

34-летний солдат воздушно-десантных войск США был в шести командировках в Афганистане и посетил за свою военную карьеру еще шесть горячих точек мира. Накануне гибели он получил назначение в Вашингтоне и должен был приступить к работе в Пентагоне.

Незадолго до смерти Эндрю Кристиан Маркезано прибыл в родной город в штате Вирджиния. Покончил с собой Капитан Америка 6 июля, сразу после обедом со своих бывшим командиром. У спецназовца остались трое маленьких детей.

За годы своей службы Маркезано удостоился зеленого берета и медали «Серебряная звезда», но, по словам других солдат батальона, сержант так и не смог оправиться после командировок в Афганистан. Батальон военного, при этом, показывает самые высокие показатели потерь среди всех подразделений за время войны.

ИСТОЧНИК KP.RU