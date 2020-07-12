Путин поздравил детский центр «Орленок» с 60-летием

12 Июль 2020 2020-07-12T13:10:01+03:00

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Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 60-летию детского центра "Орленок".

Поздравительный текст опубликован 12 июня на сайте Кремля.

"Юбилей легендарного "Орленка" - большое, значимое событие и для его коллектива, и для многих поколений "орлят". Расположенный на черноморском побережье Краснодарского края, Всероссийский детский центр по праву славится красотой уникальной южной природы, особой, гостеприимной атмосферой и сложившимися традициями, и, конечно, тем, что на протяжении долгого времени он является местом притяжения для мальчишек и девчонок из всех регионов нашей страны», - написано в поздравлении главы государства.

Путин отметил, что программа всероссийского детского центра всегда насыщенна культурными и спортивные событиями. К детям в рамках тематических смен приезжают политики и общественные деятели, певцы, музыканты, актеры, олимпийские чемпионы и космонавты.

По мнению президента, отдых для детей должен быть хорошо организован. Он отметил, что в «Орленке» работают настоящие профессионалы.

Напомним, что всероссийский пионерский лагерь "Орленок" был открыт в 1960 году на берегу Черного моря недалеко от города Туапсе. За все время своего существования центр принял более 1 миллиона детей со всей России и стран ближнего зарубежья. В 1992 году «Орленок» сменил статус пионерского лагеря, став всероссийским детским центром. В его состав входит более десяти лагерей: «Солнечный», «Звездный», «Стремительный», «Штормовой», «Дозорный», Комсомольский», «Олимпийский», «Юнармеец», «Олимпийская деревня» и «Солнышко».

ИСТОЧНИК KP.RU