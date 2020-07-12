2020-07-12T16:45:39+03:00
Общество

Регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом назвал Минздрав

В среднем по стране уровень заболеваемости составил 41,2 случая на 100 тысяч человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Регионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом назвал МинздравРегионы России с самой высокой заболеваемостью туберкулезом назвал МинздравФото: Александр ГЛУЗ
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Чукотка возглавила антирейтинг регионов с самым высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. В прошлом году в Чукотском автономном округе зафиксировали 136,9 новых случаев заболевания на 100 тысяч населения.

Как передает RT со ссылкой на данные Минздрава, второе место занимает Республика Тыва, где зарегистрировали 119,3 случая на 100 тысяч населения, тройку лидеров замыкает Кемеровская область - 93,7 случая. В пятерку регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом также вошли Приморский край (93,4 случая) и Еврейская автономная область (91,9 случая).

Самое низкое число новых случаев туберкулеза выявлено в я Ненецкий автономный округ, где зарегистрировали 4,6 случая на 100 тысяч. В тройку лидеров вошли Белгородская (14,2 случая) и Вологодская (14,9 случая) области.

Всего в 2019 году в нашей стране врачи зафиксировали 60,5 тысяч пациентов с туберкулезом. В среднем по России уровень заболеваемости составил 41,2 случая на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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