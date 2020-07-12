Выставка «Всероссийский день поля - 2020» завершилась в Брянской области

12 Июль 2020 2020-07-12T17:54:44+03:00

Выставка «Всероссийский день поля - 2020» завершила свою работу: крупнейший агрофорум страны проходил с 9 по 11 июля в Брянской области.

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Выставка «Всероссийский день поля - 2020» завершила свою работу: крупнейший агрофорум страны проходил с 9 по 11 июля в Брянской области. Смотр достижений отечественного АПК собрал селекционеров, производителей сельскохозяйственной продукции, агротехники и оборудования со всей России. Лучшие разработки демонстрировались на 100 гектарах полей Брянского Государственного аграрного университета. В этом году из-за пандемии COVID-19 мероприятие впервые проводилось не только в традиционном, но и в онлайн-формате.Выставка наглядно показала, что цифровизация сельского хозяйства – это ближайшее будущее отечественного АПК. Инновационные разработки уже сегодня активно применяются на российских пашнях. Производители показали самую передовую сельхозтехнику – от дронов, способных самостоятельно обрабатывать поля от вредителей и сорняков, до интеллектуальных систем полива.

«Мероприятие в очередной раз доказало, что российское сельское хозяйство является инновационной и наукоемкой отраслью, в которой уделяется значительное внимание селекционным достижениям, цифровизации и машиностроению», - комментирует председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин. – «В значительной мере именно благодаря применению научного опыта и передовых технологий сельское хозяйство с каждым годом демонстрирует все более высокие результаты производства и урожайности, что позволяет отрасли быть успешной не только на внутреннем, но и на внешних рынках».

В рамках деловой программы выставки министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел заседание, посвященное развитию отечественного растениеводства. Глава Минсельхоза рассказал об итогах посевной кампании, отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, она прошла удачно. Не помешала успешной работе аграриев и погода – в ряде регионов России из-за засухи был объявлен режим ЧС.

Природный фактор не сорвал начало уборочных работ, которые уже стартовали в южных регионах страны. Министр подчеркнул, что урожай зерна в этом году может стать одним из лучших в потсоветствкой истории.

«Постепенно в уборку включается всё больше субъектов, и благодаря слаженной работе всех звеньев аграрного производства, можно рассчитывать на достойный урожай. В частности, по зерну планируем выйти на показатель не менее 122,5 млн тонн», - отметил Патрушев.

Выставка «Всероссийский день поля» ежегодно проводится в одном из регионов страны, ее организатором выступает Министерство сельского хозяйства РФ. В 2021 году мероприятие пройдет в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU