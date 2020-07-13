"Странный голос и боли в кадыке": 13-летний мальчик случайно узнал о своем опасном диагнозе

13 Июль 2020 2020-07-13T03:17:35+03:00

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Во время переходного возраста у многих юношей "ломается" голос. Однако странные звуки из-за проблем с горлом и боли в области кадыка сыграли злую шутку с парнем по имени Том.

В 13 лет у мальчика из Керби (графство Мерсисайд в Англии) ничем не примечательные особенности организма и трудности с речью обернулись страшным диагнозом - в феврале врачи сообщили о раке.

Родители подростка, Сандра и Иан, до этого момента, как и он сам, думали, что это нормальные признаки взросления сына, сообщает Liverpool Echo.

Спустя пару месяцев юноше провели четырехчасовую операцию для удаления пораженной ткани.

После операции у Тома была диагностирована неходжкинская лимфома - тип рака, который развивается в лимфатических узлах шеи. С тех пор он проходит курс химиотерапии.

- События последних нескольких месяцев стали большим шоком для нашей семьи. Том очень умный ребенок, он спортивный и активный. Он капитан своей футбольной команды, а также занимается легкой атлетикой, - рассказала изданию мама мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU