В Госдуме предложили обеспечивать семьи с детьми нянями

13 Июль 2020 2020-07-13T08:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме предложили обеспечивать нянями многодетные семьи. Получить помощь могут родители, у которых подрастают не менее двух малышей в возрасте до трех лет.

Инициатива принадлежит депутату Ивану Сухареву. Соответствующее письмо он уже направил на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

В документе говорится, вопросы поддержки семей являются приоритетными для нашей страны. Однако в вопросах дошкольного образования еще остаются недоработки.

Необходимы новые механизмы, которые помогут молодым родителям, имеющим статус многодетных.

Традиционно, в таких семьях работает один из супругов, а на второго ложатся все заботы по воспитанию детей.

- При этом если минимум двое из них младенческого возраста, то нагрузка колоссальная. В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям специалиста по ухода за детьми, - цитирует RT текст документа.

Предлагается, что услуги няни будет оплачивать государство. Она сможет помогать многодетным до тех пор, пока дети не достигнут трехлетнего возраста. После этого им положено место в дошкольном образовательном учреждении.

Ранее общественники выступали с инициативой освободить родителей, потерявших работу, от уплаты алиментов на время коронавируса. Траты предлагалось возложить на государство.

Тем временем исследователи активно пытаются найти вакцину от коронавируса. Недавнее исследование показало, что в грудном молоке женщин, переболевших COVID-19, имеются антитела к SARS-CoV-2, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU