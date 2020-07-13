Автоэксперт посоветовала, как уберечь авто от летнего зноя

13 Июль 2020 2020-07-13T10:53:34+03:00

Автоэксперт посоветовала как защитить машины в жару Фото: Иван МАКЕЕВ

Если пренебрегать этими правилами, то можно «попасть» на дорогой ремонт

Изменить размер текста: A A

Автоэксперт Елена Никитенко напомнила, какой вред автомобилю наносит летний зной и посоветовала, как защитить машину от жары.

От прямых солнечных лучей страдает не поверхность машины, но и ее внутренности.

Кузов – краска выгорает и лопается. Спасет авточехол.

Стекла – могут полопаться от перепада температур (жара и кондиционер)

Спасут солнцезащитные экраны. Не стоит включать кондиционер на полную мощность, куда безопаснее поставить режим LOW или вовсе открыть окна, чтобы горячий воздух вышел из салона.

Салон – перегреваются все пластиковые элементы. Спасет только защитный экран для стекол.

Двигатель – повышается риск перегрева, особенно если решетка радиатора забита листьями и тд.

Нужно внимательно следить за уровнем антифриза, состоянием термостата, за вентилятором и датчиком его включения.

Тормозная система риски перегрева, особенно если тормозная жидкость не очень свежая.

Электроника – возможны сбои от высоких температур. Спасет периодическая замена износившихся частей системы.

В завершении эксперт посоветовала своевременно следить за машиной и стараться не проверять ее на прочность в сильную жару, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU