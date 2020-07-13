2020-07-13T10:53:34+03:00
Авто

Автоэксперт посоветовала, как уберечь авто от летнего зноя

Если пренебрегать этими правилами, то можно «попасть» на дорогой ремонт
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Автоэксперт посоветовала как защитить машины в жаруАвтоэксперт посоветовала как защитить машины в жаруФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Автоэксперт Елена Никитенко напомнила, какой вред автомобилю наносит летний зной и посоветовала, как защитить машину от жары.

От прямых солнечных лучей страдает не поверхность машины, но и ее внутренности.

Кузов – краска выгорает и лопается. Спасет авточехол.

Стекла – могут полопаться от перепада температур (жара и кондиционер)

Спасут солнцезащитные экраны. Не стоит включать кондиционер на полную мощность, куда безопаснее поставить режим LOW или вовсе открыть окна, чтобы горячий воздух вышел из салона.

Салон – перегреваются все пластиковые элементы. Спасет только защитный экран для стекол.

Двигатель – повышается риск перегрева, особенно если решетка радиатора забита листьями и тд.

Нужно внимательно следить за уровнем антифриза, состоянием термостата, за вентилятором и датчиком его включения.

Тормозная система риски перегрева, особенно если тормозная жидкость не очень свежая.

Электроника – возможны сбои от высоких температур. Спасет периодическая замена износившихся частей системы.

В завершении эксперт посоветовала своевременно следить за машиной и стараться не проверять ее на прочность в сильную жару, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил администрации определить национальные цели развития до 2030 года
Путин: У России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан
Автоэксперт посоветовала, как уберечь авто от летнего зноя
В России заразились коронавирусом 6 537 человек за сутки
Путин заявил, что Россия не допустила "драматического роста безработицы"
Китай заявил о готовящихся санкциях в отношении законодателей США
Урал и Поволжье прикроют С-400
В правительстве скорректируют нацпроекты к осени
Минстрой назвал самые «разрушенные» регионы страны
Путин заявил, что импортозамещение — это не панацея
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Венгрия первой в Европе откроет границы для россиян: что нужно для въезда
Инвалидам бесплатно выдадут современные телефоны и "умные" протезы
Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши
Треть россиян недовольна удаленкой
New York Times: Трамп рассматривал возможность продажи Пуэрто-Рико после урагана «Мария»
Опубликовано видео ночного шествия в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Могут запретить TikTok и WeChat: В США в начале недели объявят о новых санкциях против Китая
Абитуриентам из стран СНГ предложили предоставить льготы на обучение в России
Синоптик рассказала о надвигающемся на Москву арктическом вторжении
В Госдуме предложили обеспечивать семьи с детьми нянями
Банк «Открытие» снизил ставку по кредитам наличными до 6,9%
В США рассказали о предварительных причинах пожара на военном корабле
Герой России рассказал, как выжил при ракетном обстреле
Последние новости на утро 13 июля 2020: Россиянам могут компенсировать затраты за "удаленку"
В Великобритании 12-летнего мальчика арестовали за расовое насилие над футболистом
ЦБ предупредил о новой схеме финансового мошенничества