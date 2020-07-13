Путин поручил администрации определить национальные цели развития до 2030 года
Путин поручил подготовить проект указа о целях национального развития до 2030 года. На совещании 13 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что необходима внести изменения в нацпроекты в связи с тем, что приходится работать в условиях "более жестких бюджетных ограничений". Он допустил, что к осени в правительстве внесут корректировку в нацпроекты и, возможно, потребуется продлить сроки достижения целей до 2030 года.
Ранее в документах по нацпроектам был указал 2024 год как срок завершения программ. К этому сроку необходимо было достигнуть "целевых показателей".
Например, нацпроект "Здравоохранение" предусматривает сразу 9 целей, среди них снижение смертности населения трудоспособного возраста с 455 случаев на 100 тысячу населения в 2018 году до 350 в 2024 году.
По нацпроекту "Образование" Россия к 2024 году должна войти в первую десятку по международным исследованиям.
ИСТОЧНИК KP.RU