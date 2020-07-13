Можно ли будет купить вакцину у коронавируса, рассказали её разработчики

13 Июль 2020 2020-07-13T14:20:33+03:00

Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14-15 августа, надеются в институте Гамалеи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор института Гамалеи надеется, что в больницах россиянам будут делать прививку бесплатно

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Вакцину от коронавируса не удасттся купить в аптеках в ближайшем будущем, заявил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он выразил надежду в беседе с РИА Новости, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в больницах бесплатно.

Учёный также рассказал, что в институте надеются на начало производства вакцины от коронавируса частными компаниями в начале-середине сентября.

Сайт KP.ru сообщил, что вакцина против коронавируса от центра Гамалеи может поступить в гражданский оборот уже 14-15 августа.

Также на сайте сообщали, что ещё 20 добровольцев получили второй компонент вакцины от коронавируса в госпитале Бурденко, сообщили в Министерстве обороны. Второй компонент вакцины испытуемым вводят на 21 день после первой вакцинации, а на 42- й день они должны приехать в госпиталь, чтобы пройти обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU