Подозреваемую в убийстве Шеремета медсестру освободили из под домашнего ареста

13 Июль 2020 2020-07-13T15:30:42+03:00

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, именно она, работая медиком 25-й аэромобильной бригады вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели. Ей было предъявлено обвинение в совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и грозило наказание, плоть до пожизненного заключения. В декабре 2019 года ее поместили под домашний арест.

Как сообщает портал Graty, Дугарь освободили, поскольку эта мера пресечения не может длиться больше полугода. Военная медсестра внесла залог в 168 160 гривен и дала обязательство являться на заседания и не покидать страну.

Двум другим обвиняемым, детскому хирургу Юлии Кузьменко и музыканту-спецназовцу Андрею Антоненко меру пресечения не изменили.

Напомним, в машину известного журналиста Павла Шеремета подложили взрывчатку. Следствие считает мотивом для убийства его профессиональную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU