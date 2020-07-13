Подозреваемую в убийстве Шеремета медсестру освободили из под домашнего ареста
Суд освободил из-под домашнего ареста подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестру Яну Дугарь.
По версии следствия, именно она, работая медиком 25-й аэромобильной бригады вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели. Ей было предъявлено обвинение в совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и грозило наказание, плоть до пожизненного заключения. В декабре 2019 года ее поместили под домашний арест.
Как сообщает портал Graty, Дугарь освободили, поскольку эта мера пресечения не может длиться больше полугода. Военная медсестра внесла залог в 168 160 гривен и дала обязательство являться на заседания и не покидать страну.
Двум другим обвиняемым, детскому хирургу Юлии Кузьменко и музыканту-спецназовцу Андрею Антоненко меру пресечения не изменили.
Напомним, в машину известного журналиста Павла Шеремета подложили взрывчатку. Следствие считает мотивом для убийства его профессиональную деятельность.
ИСТОЧНИК KP.RU