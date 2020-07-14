2020-07-14T07:30:42+03:00
В мире

В Сирии задержали боевиков, собиравших данные о военных объектах России

Один из них рассказал, что проходил подготовку у инструкторов из США
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из СШАСирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сирии задержали собиравших данные о военных объектах России троих боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура" в городе Тадмор около Пальмиры.

Один из задержанных рассказал, что их группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника. Последний занимался контрабандой и перевозил личный состав. На выполнение задания они отправились на мотоциклах, но попали на минное поле - проводник и один из бойцов погибли. Те, кто остался в живых, заблудились, а позже и вовсе попали в плен к сирийским войскам.

Оставшиеся в живых боевики заблудились и начали искать выход, после чего продолжили движение, затем попали в плен к сирийским войскам. Также Джасем аль-Али признался, что задачей вооруженной группы являлся шпионаж. Они занимались сбором данных о российских, иранских и сирийских военных объектах.

Один из задержанных боевиков также признался, что американские инструкторы учили их на американском оружии обращаться с ним.

- Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше, - передаёт РИА Новости слова задержанного Абдаллы аль-Мишуата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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