В Роспотребнадзоре рассказали, надо ли делать тест на COVID-19 перед отпуском

15 Июль 2020 2020-07-15T12:47:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Отдыхающим в этом году туристам не обязательно брать с собой справки о прохождении теста на коронавирус. Такой документ потребуется только тем, кто будет отдыхать в санатории. Для заселения в отель такой документ не нужен.

«Наличие справок прописано в рекомендациях Роспотребнадзора для санаторно-курортных учреждений, так как санатории - это организации, которые оказывают медицинские услуги по лечению тех или иных заболеваний. В санатории приезжают люди чаще всего с ослабленным здоровьем и находятся в общем коллективе», - цитирует сообщение Роспотребнадзора «Российская газета».

При этом в ведомстве добавили, что каждый отель или гостиница могут устанавливать свои правила и требовать от постояльцев справки по собственной инициативе. Такие моменты лучше уточнить заранее.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году около половины россиян планируют провести отпуск дома. В условиях пандемии коронавируса отказаться от поездок решили 40% жителей России, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU