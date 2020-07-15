2020-07-15T15:05:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден

Премьер-министр сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Михаил МишустинМихаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об улучшении эпидемиологической обстановки в стране и заявил, что пик заболеваемости коронавирусом пройден.

«Обстановка объективно улучшается. Пик распространения вируса пройден ... Мы видим, что ситуация с коронавирусом становится менее острой», - сказал глава правительства на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мишустин отметил минимальный прирост заболеваемости в стране, который уже не превышает одного процента, что, по его словам, позволяет проводить совещания по эпидемиологической ситуации «намного реже» - не ежедневно, как было ранее, а еженедельно

При этом премьер подчеркнул необходимость и дальше вести мониторинг, фиксировать количество заболевших и оперативно оказывать им помощь.

«Мы должны держать ситуацию с коронавирусом под контролем и еще раз прошу приложить все усилия к этому», - заключил глава кабмина.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявили 6 422 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах. При этом число выздоровевших пациентов в очередной раз превысило количество заболевших и составило 10 424 человека. Общее количество инфицированных в стране составляет 746 369 человек, из них выздоровели уже 523 249 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причину смерти 24-летней беременной блогерши Николь Тея назвали ее близкие
В России создали прибор для выявления коронавируса в воздухе
Путин и Меркель обсудили Украину и военное эмбарго в отношении Ливии
Видео попадания молний в Останкинскую телебашню сняли очевидцы
В Госдуму внесли проект об ответственности за призывы к отчуждению территорий
Президента Польши разыграли пранкеры Вован и Лексус, позвонившие ему от имени генсека ООН
Попова назвала уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Гироскутеры есть – а правил нет? Как обезопасить «модных» участников дорожного движения
ВКС РФ нанесли ответный удар после подрыва российского патруля в Сирии
Диспансеризация в России после коронавируса возобновляется в 2020 году: объявлено, как она будет проходить
«Видеть знаки»: как надписи на асфальте помогают снизить аварии с пешеходами
В Госавтоинспекции рассказали, почему пешеходы старше 40 лет чаще попадают под колеса
Голикова рассказала, когда Россия возобновит авиасообщение с другими странами
Татьяна Голикова рассказала про 26 российских вакцин от коронавируса
IT-директору «Почты России» предъявили обвинение в превышении полномочий
Минфин: Нет оснований полагать, что США введет против России новые санкции
Голикова рассказала, какой пункт плана по коронавирусу в России не исполнили
Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Абхазия оставила границы с Россией закрытыми до 21 июля
Население мира начнет резко сокращаться после 2064 года, если женщины будут иметь меньше двух детей