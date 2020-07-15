В Госавтоинспекции рассказали, почему пешеходы старше 40 лет чаще попадают под колеса

15 Июль 2020 2020-07-15T14:43:16+03:00

А также объяснили, почему важно, чтобы все пешеходы «светились»

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Пешеходы – самая многочисленная и наиболее уязвимая группа участников дорожного движения. О том, как в республике Татарстан ведется работа по обеспечению их безопасности, рассказал начальник управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан полковник полиции Ленар Габдурахманов. Для этого он вышел на связь со студией на радио «Комсомольская правда».

Сотрудники Госавтоинспекции отметили в регионе позитивную статистику – за первые полгода 2020 здесь зафиксировали одновременное снижение всех основных показателей аварийности с участием пешеходов. Количество ДТП сократилось на 160, погибших – на 11, а раненых – на 157 человек.

При этом анализ данных за последние 7 лет также показывает положительную динамику. Наездов на пешеходов по их собственной вине с 2013 года снизилось на 23 % (с 677 до 522), а число погибших практически на 30% (со 139 до 98 по итогам 2019 года).

- Статистика свидетельствует о том, что повышается уровень сознания пешеходов, уровень их восприятия и повышается культура поведения на дорогах.

При этом львиная доля погибших пешеходов (порядка 70 %) – это люди в возрасте от 40 до 60 лет.

- То есть,если с детишками в рамках дополнительного образования мы занимаемся в школах, то более взрослое поколение участников дорожного движения уже не так активно изучают правила дорожного движения. К сожалению, статистика говорит о том, что более взрослые пешеходы чаще попадают в ДТП именно по их собственной вине.

Ведущая программы «Россия в движении» Наталья Агре отметила, что людям более старшего возраста в силу физического состояния бывает сложнее соблюдать правила:

- Мы анализировали статистику ДТП с пожилыми людьми, и действительно, они очень часто не доходят до пешеходных переходов, потому что им сил не хватает пройти те самые 50 метров, которые для молодого человека совершено незаметны. В отличие от пожилого человека, который идет с тяжелыми сумками.

Тем не менее, так называемую «группу риска» составляют люди в возрасте от 40 до 60 лет, то есть еще не пожилые. Большая часть всех аварий с участием пешеходов происходит по трем причинам:

- Первая – это невнимательность, вторая – самоуверенность, то есть людям кажется, что они успеют, пробегут (вне предназначенном для перехода проезжей части месте или на «красный»). Третья причина, по которой пешеходы попадают в аварию, это то, что их не видно на дороге в темное время суток.

Любое дорожно-транспортное происшествие, которое происходит в темное время суток, всегда так или иначе сопровождается информацией о том, что на пешеходе не было световозвращающего элемента. Или он был к сожалению, незаметен.

- Всегда хотелось бы, чтобы население «светилось» еще больше, чем «светится» сейчас, - говорит Ленар Габдурахманов. - Огромного количества ДТП получается избегать действительно благодаря тому, что пешеходы водителю видны издалека. Здесь я хотел бы обратить внимание на две группы населения: это дети и старшее поколение.

Детишкам мы раздаем световозвращающие элементы. Отдельно – для младшей школы с первого по четвертый класс. Для более старших школьников у нас готово иное решение, потому что мы понимаем, что те смайлики, которые мы дарим первоклашкам, конечно же не будут носить девятиклассники.

- В этом году мы приняли новое решение – мы изготовили 14 тысяч карманных фонарей. Фонари мы раздали всем взрослым в тех населенных пунктах, которые проходят возле крупных федеральных и региональных дорог. Кроме этого, нами были разработаны светящиеся наклейки, которые клеят на верхнюю одежду абсолютно без вреда для одежды, что позволяет видеть пешеходов издалека.