2020-07-15T23:36:57+03:00
Политика

Россия призвала Грузию прекратить провокации и начать диалог

В МИД РФ сообщили, что в последнее время участились инциденты с незаконным пересечением границы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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МИД России призвал Грузию к диалогуМИД России призвал Грузию к диалогуФото: Иван ВИСЛОВ
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Москва призвала Тбилиси прекратить провокации на границе и начать диалог, используя для переговоров все существующие площадки. Об этом говорится в опубликованном 15 июля комментарии министерства иностранных дел России.

«С озабоченностью отмечаем участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии», - отмечается в заявлении российского МИД.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, в июне и июле было зафиксировано несколько случаев задержания грузинских граждан, которые пытались незаконно пересечь границу.

«Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других», - говорится в комментарии министерства.

Российские дипломаты подчеркивают, что «участившиеся пограничные инциденты еще раз подтверждают важность скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом по делимитации и демаркации границы, а также по совместному юридически обязывающему заявлению о неприменении силы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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