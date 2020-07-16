26 сентября Тульскому кремлю исполнится 500 лет

16 Июль 2020 2020-07-16T11:42:17+03:00

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15 июля в вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание по подготовке и проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. В нем принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Празднование планируется 26 сентября 2020 года.

Глава региона сообщил, что подготовка к празднованию юбилея идет с 2017 года.

«Мы сформировали настоящий культурно-туристический кластер вокруг Тульского кремля, - пояснил Алексей Дюмин. - Конечно, ключевым объектом преобразований для нас стал сам кремль».

В Тульском кремле уже открылись новые музейные пространства: музей археологии и музеи башен кремля. За счёт привлечённых средств на основе сохранившихся историко-архивных данных воссоздаются осадные дворы 16-17 веков. Этого нет ни в одном другом кремле России.

Совместно с Институтом археологии Российской академии наук в прошлом году проведены раскопки и сейчас завершается создание археологического окна. Оно откроет уникальные находки архитектуры, антропологии, предметы быта 16-17 веков. Открытие окна планируется в сентябре.

Алексей Дюмин отметил, что флагманом культурного-туристического кластера стал Музейный квартал. Он объединяет 4 крупных федеральных музея: «Ясная Поляна», «Куликово поле», Поленово, Государственный исторический музей, а также региональные и частные музейные площадки.

Губернатор обратил внимание на то, что фактически проведена полная ревитализация исторического центра Тулы. Два года назад открылась Казанская набережная, прилегающая к кремлю. Она стала любимым местом отдыха туляков и гостей региона, проведения фестивалей и праздников, развития объектов туристической инфраструктуры.

Алексей Дюмин поблагодарил правительство и министерство культуры России за поддержку, в том числе финансовую. Благодаря ей удалось реализовать большое количество проектов в ходе подготовки к празднованию юбилея.