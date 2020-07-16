2020-07-16T13:02:22+03:00
В мире

"За глумление над правилами": В Гоа введен режим самоизоляции

Люди продолжают посещать места общественного питания и развлечения, несмотря на просьбы медиков соблюдать дистацию
Анастасия РЫШКОВА
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Люди в Гоа отказываются соблюдать меры безопасностиЛюди в Гоа отказываются соблюдать меры безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти штата Гоа в Индии с 16 июля ввели трехдневный режим изоляции. Такие меры были приняты из-за нежелания населения соблюдать правила мер предосторожности в связи с коронавирусом.

"Мы оштрафовали более 40 тыс. человек за отсутствие масок, плюс многих задержали за глумление над правилами, но они (люди - ИФ) продолжают праздно шататься", - сказал главный министр штата Прамод Савант.

Он подчеркнул, что несмотря на запреты, многие люди продолжают вести привычный образ жизни – посещают кафе, вечеринки и собираются в массы. Специалисты отметили низкий уровень сознательности людей в Индии. По словам представителей власти, "люди понимают только язык закона".

Кроме изоляции, в Гоа ввели комендантский час до 10 августа, сообщает Интерфакс.

Власти были вынуждены ввести ограничительные меры поскольку количество случаев коронавируса в стране приближается к 1 млн, а число летальных случаев уже достигло двадцати пяти тысяч.

В Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца отмечают, что весь регион становится эпицентром распространения COVID-19 в мире, в то время, как внимание приковано больше к США и Южной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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