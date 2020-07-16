2020-07-16T23:00:36+03:00
Спорт

Футбольный клуб "Локомотив" обеспечил себе место в Лиге Чемпионов на сезон 2020/2021

Это произошло после победы над ЦСКА со счетом 2:1
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" в следующем сезоне будет в Лиге Чемпионов."Локомотив" в следующем сезоне будет в Лиге Чемпионов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 16 июля, футболисты "Локомотива" добились победы над ЦСКА со счетом 2:1 в центральном поединке 29 тура чемпионата России. И после этого, набрав 54 очка, закрепились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем сезоне "Локомотив" точно сыграет в Лиге Чемпионов. Это произойдет в третий раз подряд. До этого столичный клуб играл в этом турнире на правах чемпиона и вице-чемпиона России.

У "Локомотива" после победы над ЦСКА - 54 очка. А у идущего следом за ним "Краснодара" - 49 баллов и одна игра в запасе. В случае поражения кубанского клуба от "Динамо" в перенесенной игре столичная команда досрочно обеспечит себе серебряные медали по итогам сезона.

Сегодня же выяснилось и то, что ФК "Ростов" точно сыграет в Лиге Европ на будущий сезон. Команда с берегов Дона может подняться максимум на 4 место по итогам 30 туров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Футбольный клуб "Локомотив" обеспечил себе место в Лиге Чемпионов на сезон 2020/2021
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