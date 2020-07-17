2020-07-17T16:41:11+03:00
Общество

Для тушения пожаров в России стали вызывать искусственные дожди

Впервые в истории наблюдений, пожары зафиксированы за Северным полярным кругом
Анастасия РЫШКОВА
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Впервые пожары зафиксированы за северным полярным кругомВпервые пожары зафиксированы за северным полярным кругомФото: Олег УКЛАДОВ
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Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко рассказала, что для контроля над пожарами в России приняты меры для вызывания искусственных дождей.

Такие работы уже проведены на территории Иркутской области и Красноярского края. На очереди пожары в Забайкальском крае.

«Площадь пожаров с начала пожароопасного сезона на 21% меньше, чем в прошлом году. В 2020 году средняя площадь, пройденная огнем в день, — в полтора раза меньше средней за последние 10 лет. Это значит, что лесопожарным силам удается ликвидировать возгорания. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», — заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она отметила, что пожары вызваны аномально теплой зимой, а также сухой весной из-за чего в Сибири и на Крайнем Севере, начиная с апреля не прекращается жаркая погода. В некоторых регионах температура поднимается до +30–38 градусов, сообщают Известия.

Абрамченко подчеркнула, что впервые за всю историю наблюдений за пожарами из космоса, возгорания зафиксированы за Северным полярным кругом.

В 2020 году на средства федерального бюджета было приобретено 691 единица лесопожарной техники и 1645 единиц оборудования для выявления очагов возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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