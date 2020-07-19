В Москве на окнах гостиницы появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады
В Москве на окнах гостиницы "Космос", расположенной в районе ВДНХ, появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады.
Церемония открытия главного спортивного состязания мира прошла на стадионе "Лужники" ровно 40 лет назад.
В Москве на окнах гостиницы "Космос" на ВДНХ появилась огромная надпись "Москва-1980" в честь годовщины Олимпиады.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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