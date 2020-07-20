20 Июль 2020 2020-07-20T00:57:26+03:00

Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Керчи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава государства планирует пообщаться с работающими там судостроителями

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В понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ. Мероприятие пройдет на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

Сообщается, то первоначально эта поездка главы государства в Крым должна была состояться 16 июля. Однако дату визита пришлось перенести из-за совещания по бюджетному процессу, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU