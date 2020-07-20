Япония запустила в космос зонд ОАЭ "Аль-Амаль"
Устройство отправили для изучения Марса
Изменить размер текста:
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") в целях изучения Марса стартовала с космодрома на острове Танэгасима. Запуск в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries.
Известно, что отправка зонда в космос несколько раз откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий - в Японии больше недели шли ливневые дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU