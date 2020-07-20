2020-07-20T02:09:51+03:00
Наука

Япония запустила в космос зонд ОАЭ "Аль-Амаль"

Устройство отправили для изучения Марса
Юлия КЕКОВА
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Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") в целях изучения Марса стартовала с космодрома на острове Танэгасима. Запуск в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries.

Известно, что отправка зонда в космос несколько раз откладывалась из-за неблагоприятных погодных условий - в Японии больше недели шли ливневые дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Япония запустила в космос зонд ОАЭ "Аль-Амаль"
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