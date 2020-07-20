Вывозным рейсом из Африки прибыли в Москву 197 россиян Фото: Алина НИЗАМОВА

197 граждан Российской Федерации доставлены в Москву вывозным рейсом из стран Африки и Иордании .

Сообщается, что самолет пробыл в пути следования 100 часов - он вернул на родину россиян из Ганы, Камеруна, Кении, Либерии, Танзании, Уганды и Иордании, совершив серию перелетов. Посадка воздушного судна состоялась 20 июля в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС.

Кроме того, в Москву этим рейсом прибыли пять граждан Украины и три гражданина Казахстана.

- Всего на борту самолета находились 205 пассажиров. Это не только граждане России, но и граждане других государств, - сказал и.о. замглавы департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

Также по его словам больше всего на самолете оказалось москвичей - 38 человек. Остальные пассажиры - жители Санкт-Петербурга, Самары, Нижневартовска и других российских городов.