В Чёрном море начались учения НАТО и Украины Sea Breeze 2020
В Чёрном море у берегов Одессы начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2020.
Командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк назвал учения это реальной демонстрацией решимости США в вопросе коллективной защиты Европы.
Накануне на учения в Чёрном море направился эсминец ВМС США USS Porter, сообщали на официальной странице учений в Twitter. Эсминец оснащён крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis. Его направили в Чёрное море "в целях укрепления региональной морской стабильности", сказано в заявлении шестого оперативного флота США.
В акватории Чёрного моря эсминец стал пятым американским военным кораблём. В учениях в июне приняли участие эсминец USS Porter и USS Oak Holl.
В учениях Sea Breeze 2020 задействуют 19 самолётов, 27 боевых кораблей и две тысячи военнослужащих из Украины и Грузии, а также семи стран НАТО: Болгарии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции и Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU