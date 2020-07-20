2020-07-20T16:30:36+03:00
В мире

В Чёрном море начались учения НАТО и Украины Sea Breeze 2020

Они проходят у берегов Одессы
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Чёрном море у берегов Одессы начались международные военно-морские учения НАТО и УкраиныВ Чёрном море у берегов Одессы начались международные военно-морские учения НАТО и УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Чёрном море у берегов Одессы начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2020.

Командующий 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк назвал учения это реальной демонстрацией решимости США в вопросе коллективной защиты Европы.

Накануне на учения в Чёрном море направился эсминец ВМС США USS Porter, сообщали на официальной странице учений в Twitter. Эсминец оснащён крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis. Его направили в Чёрное море "в целях укрепления региональной морской стабильности", сказано в заявлении шестого оперативного флота США.

В акватории Чёрного моря эсминец стал пятым американским военным кораблём. В учениях в июне приняли участие эсминец USS Porter и USS Oak Holl.

В учениях Sea Breeze 2020 задействуют 19 самолётов, 27 боевых кораблей и две тысячи военнослужащих из Украины и Грузии, а также семи стран НАТО: Болгарии, Испании, Норвегии, Румынии, США, Турции и Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер Александр Боголюбов - режиссер "Волшебника изумрудного города" и "Незнайки"
Путин утвердил новые правила весогабаритного контроля автомобилей
Ученые создали ингалятор от коронавируса, который действует лучше таблеток
Северная Корея присоединяется к гонке вакцин от коронавируса, хотя там официально нет зараженных
Владимир Вдонин получил грамоту Митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима
В России начали строить две подлодки с гиперзвуковым оружием
Академик рассказал, как пройдет вторая волна коронавируса
Путин подписал закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии
Прокуратура запросит Михаилу Ефремову срок от пяти до 12 лет
Адвокат Уилана сообщил о возможном обмене его на россиянина в сентябре
Вениамин Кондратьев поручил создать комиссию по проверке соблюдения градостроительных законов в Анапе
Во ВШЭ проанализируют высказывание профессора о теракте на Дубровке
Песков напомнил Зеленскому об обязательствах Украины по минском соглашениям
В Чёрном море начались учения НАТО и Украины Sea Breeze 2020
Причина смерти Александра Беляева: Ведущий прогноза погоды в начале июля перенес операцию
Офтальмолог посоветовал, как сберечь зрение первоклашке
Франция возобновила выдачу виз россиянам