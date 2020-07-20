Суд оштрафовал схимонаха Сергия по делу о возбуждении ненависти на 18 тысяч рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T19:08:25+03:00

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Суд на Урале оштрафовал скандального схимонаха Сергия (в миру Николая Романова) по делу о возбуждении ненависти.

- Романов Н.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 18 000 рублей,- сказано в сообщении Верхнепышминского городского суда.

Отец Сергий является основателем Среднеуральского женского монастыря. Еперхия запретила ему проповедовать после того, как он призывал людей не верить в коронавирус, называя его "псевдопандемией", самоизоляцию считал незаконной. По его версии россиян хотят загнать в "электронный лагерь Сатаны".

Его лишили сана, при этом суд церковный - не первый в биографии схимонаха. У него, как выяснилось, есть и уголовное прошлое. Он отметился неоднозначными высказываниями не только на тему коронавируса, например, схимонах Сергий "изгоняет нечистую силу", которая, по его мнению, попадает в человека через Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU