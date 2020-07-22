2020-07-22T15:56:58+03:00
В мире

«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёл

Храброе животное получило более 200 укусов
Ксения АНУФРИЕВА
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«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёл«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёлФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пес по кличке Тайфун спас свою хозяйку и ее пожилую мать от роя плёл, которые напали на женщин в парке в столице Бразилии. Инцидент произошел утром в минувшее воскресенье, пишет бразильский новостной портал G1.

Луана и ее 72-летняя мать прогуливались со своими собаками в парке Сидаде. По их рассказу, все произошло очень быстро: огромный рой пчел в один момент набросился на женщин и их питомцев. Они пытались спрятать от опасных насекомых в своей машине, но пчелы уже успели залететь в салон транспортного средства через открытую дверь.

- Они появились из ниоткуда. Мы попытались укрыться в машине, но она уже была полна насекомых. Я даже сказала: мы здесь умрем. Я смогла сбросить с себя несколько пчел, покаталась по земле, но их было слишком много, - вспоминает Луана.

Молодая собака по кличке Бек постаралась спастись бегством, а старший Тайфун остался с хозяйкой, защищая ее. Животное получило более 200 укусов, хозяйка доставила еле живого пса в ветеринарную клинику, где врачи почти сутки боролись за его жизнь. Собака скончалась в больнице в понедельник.

- Он остался рядом с нами, несмотря на опасность. Для меня он был настоящим героем, - сказала хозяйка Тайфуна.

Пчелы отступили только после прибытия спасателей, которые отогнали насекомых с помощью водной струи из шланга. Второго пса нашли в городе недалеко от парка через несколько часов после нападения. Он сумел выжить и в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь.

Луана также рассказала, что планирует падать в суд на администрацию парка, ведь пчелы представляют большую угрозу и для других посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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