2020-07-23T04:34:33+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: Вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года

Как пояснили в Организации, чтобы убедиться в безопасности и эффективности препаратов, нужно время
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Испытания вакцин от коронавируса в разных странах мира дают хорошие результатыИспытания вакцин от коронавируса в разных странах мира дают хорошие результатыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несмотря на то, что испытания вакцин от коронавируса COVID-19 в разных странах мира показывают весьма обнадеживающие результаты, повсеместная вакцинация может начаться не раньше 2021 года. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если говорить реалистично, следующий год уже наступит к тому времени, когда людей начнут вакцинировать», - сказал представитель ВОЗ.

Майкл Райан сообщил, что испытания разрабатываемых в некоторых странах препараты уже достигли третьей фазы тестирования, и проверка их действия на людях лает хорошие результаты, но чтобы убедиться в безопасности и эффективности вакцин, понадобится время.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия совместно с иностранными партнерами первой в мире готовится к массовому выпуску вакцины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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