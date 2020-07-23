Повар Елизаветы II раскрыл рецепт приготовления идеальных сосисок

23 Июль 2020 2020-07-23T12:57:18+03:00

Джефф Бейкер готовил для самой королевы и был неоднократно удостоен звезд Мишлен

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Джефф Бейкер, работал шеф-поваром у самой королевы и имеет более чем тридцатилетний опыт работы на профессиональной кухне. Удостоенный звезд Мишлен кулинар рассказал, как получить идеальное блюдо всего за пять простых шагов.

Он отметил, что многие готовят натуральные колбаски неправильно и дал совет, как сделать закуску в домашних условиях:

1. Выньте колбасу из холодильника за 20 минут до приготовления

Это поможет продукту готовиться равномерно и предотвратит разрывы верхней оболочки в момент, когда колбаску опускают на раскаленную сковороду.

2. Поместите сосиски в кастрюлю

Антипригарную тяжелую посуду, поставьте на слабый или средний огонь.

3. Добавьте чайную ложку утиного или гусиного жира

Растопите его при необходимости. Затем вращайте в нем сосиски пока они не будут полностью покрыты жирным «соком», а затем удалите излишки.

4. Переложите сосиски в сковороду, убедитесь, что они не соприкасаются друг с другом и постоянно переворачивайте

Регулярное вращение гарантирует, что колбаски получат насыщенный золотистый цвет и корочку.

5. Выключите огонь и дайте колбаскам «отдохнуть»

После приготовления, верхняя часть колбасы станет более твердой, но сохранит внутреннюю температуру. Колбаски нужно оставить на несколько минут, позволив им «расслабиться», как это делают со стейками.

Джефф рекомендует готовить закуску от 10 до 12 минут.

Королевский шеф-повар рассказал и про ошибки, которые люди совершают во время приготовления колбасок:

1. Не прокалывать верхнюю оболочку

Это может привести к тому, что соки закончатся, и в результате вы получите сухую безвкусную колбаску.

2. Не жарить во фритюре

Это сделает кожу жесткой, а колбасу – сухой.

3. Не печь колбаски в духовке

Хотя это выглядит как здоровый вариант, но уникальный вкус сочной и аппетитной жаренной на сковороде колбаски теряется, передает портал Kent Live.

ИСТОЧНИК KP.RU