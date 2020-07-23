23 Июль 2020 2020-07-23T14:48:27+03:00

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Мэр Портленда Тед Уилер пострадал от слезоточивого газа во время очередной акции протеста против расизма. Активисты выходят на улицы уже больше 50 дней, но в последние недели акции стали гораздо более жестокими. В ходе перестрелок ранены больше 10 человек. Похожая ситуация и в других крупных городах, например Чикаго.

Президент США Дональд Трамп заявил, что криминальная ситуация здесь "хуже, чем в Афганистане". Он направил, несмотря на недовольство мэров, в бунтующие города федеральных военных.

Уилер в ответ заявил, что Трамп заботится не о порядке, а о своих падающих рейтингах. Он присоединился к акции в знак поддержки гражданам, которых принялись разгонять федералы.

Он находился в толпе возле Центра правосудия Портленда, когда толпу обстреляли из слезоточивого газа, сообщает Reuters. У людей начался кашель, им пришлось покинуть площадку.

Федеральные военные пустили в толпу с мэром Портленда слезоточивый газ.

ИСТОЧНИК KP.RU