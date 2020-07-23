2020-07-23T21:10:50+03:00
Общество

Обвиняемые по делу о крушении самолета главы Total получили от 5 до 6 лет колонии

В 2014 году Falcon 50EX разбился при взлете, столкнувшись со снегоуборочной машиной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Надежда Архипова, Александр Круглов и Роман Дунаев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССНадежда Архипова, Александр Круглов и Роман Дунаев. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Руководитель полетов московского аэропорта Внуково Романа Дунаева, а также двух авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, признанные виновными в причастности к крушению самолета главы энергетического концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году, получили от пяти до шести лет колонии-поселения.

«Суд постановил приговорить Круглова к 5,5 года, Дунаева - к 6 годам, Архипову - к 5 годам колонии-поселения», - зачитала приговор судья Солнцевского суда Москвы Екатерина Гришина.

Как писал сайт kp.ru, фигуранты дела были признаны виновными по ч. 3 ст. 263 УК РФ о «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Напомним, ночью в октябре 2014 года в аэропорту Внуково небольшой частный самолет Falcon 50EX, направлявшийся в Париж, разбился при взлете после столкновения со снегоуборочной машиной. В результате погибли все, кто находился на борту - два пилота, стюардесса и единственный пассажир - глава крупнейшей французской нефтяной компании Total.

ИСТОЧНИК KP.RU

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